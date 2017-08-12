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Bakan Bak'tan, milli sporcu Koç'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Mustafa Koç için tebrik mesajı yayımladı.

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Bakan Baktan, milli sporcu Koça tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Mustafa Koç için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Mustafa Koç'u kutlayarak, "Milli sporcumuzun gelecek organizasyonlarda şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı dinlettireceğine gönülden inanıyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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