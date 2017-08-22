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Buradasınız : » » Bakan Bak'tan milli güreşçi Atakan Yüksel'e tebrik

Bakan Bak'tan milli güreşçi Atakan Yüksel'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Atakan Yüksel'i kutladı.

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Bakan Baktan milli güreşçi Atakan Yüksele tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden organizasyonda grekoromen stil 66 kiloda üçüncü olan milli güreşçi için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 66 kiloda bronz madalya kazanan Atakan Yüksel kardeşimi kutluyorum. Dünya şampiyonalarında ilk derecesini elde eden milli güreşçimizin gelecekte daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Etiketler: osman aşkın bak, Dünya Güreş Şampiyonası, Atakan Yüksel
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