  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.485
    EURO 4.114
  • BIST 109153.91
    ALTIN 144.015
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Bak'tan Evin Demirhan'a tebrik mesajı

Bakan Bak'tan Evin Demirhan'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ı tebrik etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Baktan Evin Demirhana tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan için tebrik mesajı yayımladı.

Milli sporcuyu kutlayan Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ı kutluyorum. Güreşçilerimiz kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden milli güreşçimizin gelecekte daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Etiketler: gençlik ve spor bakanı osman aşkın bak, Dünya Güreş Şampiyonası, Evin Demirhan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER