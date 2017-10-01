Badmintonda 1 altın ve 1 bronz madalya

Milli badmintoncular, olimpiyat elemelerine puan veren 2017 Uluslararası Li-Ning Açık Badminton Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Brno kentinde organize edilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Ukrayna, Hindistan, Danimarka, İsveç, Çekya, Slovenya, İspanya, Avusturya, Polonya, Rusya, Endonezya, Japonya, Slovakya, İngiltere, Hollanda, İspanya, Malezya, Bulgaristan, ABD, İskoçya, Almanya, İtalya, Macaristan, Çin, Tayland, Portekiz, Estonya, Belarus ve İsviçre'den 325 sporcu katıldı.

4 gün süren turnuvada milli takım sporcularından Neslihan Yiğit, Özge Bayrak, Aliye Demirbağ, Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, mücadele etti.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Neslihan Yiğit, ilk turda Estonyalı sporcu Getter Saar'ı 2-0 mağlup etti ve ikinci tura yükseldi. İkinci turda Bulgar Mariya Mitsova'yı 2-0 yenen milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Danimarkalı Mette Poulsen'i 2-1, yarı final ise Fransız Delphine'yi yenen Neslihan, final oynamaya hak kazandı. Milli badmintoncu, finalde Japon rakibi Kaho Funahashi'yı yenerek şampiyon oldu.

Çiftlerde bronz madalya

Çift bayanlar kategorisinde ise Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ikilisi, ilk turda Ukraynalı Maryna Ilyınskaya-Yelyzaveta Zharka çiftini 2-0, ikinci turda ise Alman Lisa Kaminski-Hannah Pohl ikilisini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Danimarkalı Cecilie Bjergen-Line Norgaard çiftini 2-0 mağlup eden milliler, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Milliler, yarı finalde İngiliz Lauren Smıth-Sarah Walker çiftine 2-0 yenilerek üçüncü oldu.