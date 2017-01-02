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Babel ilk antrenmanına çıktı

Siyah-beyazlı takım, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı - Beşiktaş ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı futbolcu, Antalya'daki kampa katıldı

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Babel ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.
 
Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor ile 27 Aralık'ta karşılaşan siyah-beyazlı takım, 5 gün izin yaptı. Öğle saatlerinde Antalya'ya gelerek, Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren Beşiktaş, ilk çalışmasını kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdi.
 
Teknik direktör Şenol Güneş'in saha ortasında gerçekleştirdiği kısa toplantının ardından başlayan idmanın ilk bölümünde top kapma ve pas çalışması yapıldı. İdman, gruplar halinde kısa ve uzun mesafede, farklı tempolarla yapılan koşunun ardından açma-germe hareketleriyle sona erdi.
 
Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
 
Babel, takımla çalıştı
 
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.
 
Sabah İstanbul'da gerçekleştirilen sağlık kontrolünden sonra 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Babel, Antalya'da başlayan kampa katıldı. 30 yaşındaki futbolcu, gerçekleştirilen idmanın tamamında takımla çalıştı. AA
 
Etiketler: Ryan Babel, Beşiktaş, antrenman
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