'Babam bir daha kariyerime karışamayacak'

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu , Almanya'nın Express gazetesine verdiği röportajda, futboldan men cezası almasına sebep olan 2011'deki olayın nasıl yaşandığını anlattı. Hakan, "17 yaşındaydım ve Karlsruhe takımında oynuyordum. Babamın Darmstadt kentindeki bir restoranda Trabzonspor temsilcileriyle buluştuğunu arkadaşımdan tesadüfen öğrendim." şeklinde konuştu.

Babasının kendisine Türkiye'ye transfer olmak isteyip istemediğini sormadığını ve bu görüşmeden de söz etmediğini anlatan milli futbolcu, "Babam, bana söz konusu sözleşmeyi imzalamam gerektiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Babasına saygı gösterdiğini belirten Hakan, "Kültürümüzde babanın sözü geçer. 17 yaşındaydım ve bunun nereye varacağının bilincinde değildim. Sadece futbolu düşüyordum. Babama güvendim." diye konuştu.

Bu tür şeylerin insanı yıkabileceğini aktaran 22 yaşındaki oyuncu, "Ancak kariyerimde çok şey yaşadım. Bu olay beni daha da güçlü yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Böyle bir şeyin bir kez daha başına gelmeyeceğini vurgulayan Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Menajerim Bektaş Demirtaş’a ve her şeyimle ilgilenen Rabii Salhi'ye güveniyorum. Bu olay beni etkiledi. Yaşananlar babamı da üzdü. Babam, bundan sonra kariyerime karışmayacak. Teknik direktör Roger Schmidt ile de konuştum. Kendisi bana futbola konsantre olmamı söyledi."

FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan'a futboldan 4 ay men cezası verilmişti. Karara iki taraf da itiraz ederek Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu. CAS, dava sonuçlanana kadar Hakan'a verilen söz konusu men cezasını geçici olarak durdurmuştu.

Hakan Çalhanoğlu, cezalı olacağı 4 aylık süreçte milli takım formasını da giyemeyecek.