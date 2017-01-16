Aziz Yıldırım'dan hakem tepkisi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçında sarı-lacivertli takımın kötü oynadığını belirterek, kötü yönetim sergilediğini ileri sürdüğü karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar'a tepki gösterdi.

Ülker Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, Adanaspor'u aldığı 1 puandan dolayı tebrik ederek, "Adanaspor, gayet iyi oynadı ve puan aldı. Bizim takım kötü oynadı. Bu şekilde profesyonellik olmaz. Böyle soğuk bir günde, seyirci geliyor. Soğukta Fenerbahçe'nin başarılı olmasını bekliyorlar ama bir iki oyuncu hariç diğerleri bunun idrakında değil." diye konuştu.

Müsabakanın hakemi Serkan Çınar'ın yönetimini eleştiren Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu sezon ilk devrede 2-3 takım hariç her takıma hakem hataları yapıldı. Hakem camiasında gruplaşmalar var. 'Senin adamın', 'Benim adamım' diyorlar. 'Hakemlere para verilsin, maddi katkıda bulunulsun.' diyen başkanlardan biriydim. Kafaları rahat olsun, mutlu maç yönetsinler diye bunu hep destekledim ama tam tersi oldu. Kimse ceza vermiyor. Rahmetli Hasan Doğan geldiğinde, Türk sporunda hakemler bu haldeydi. O zaman Hasan Doğan hakemlerle ilgili gerekli operasyonu yaptı. Kaç tanesini görevden uzaklaştırdılar, maç vermediler ve yeni bir hakem kadrosu oluşturdular. Onlarla bir düzen gitti ama şimdi yine bozuldu. Bu hakem, Cüneyt Çakır tarafı."

Maçın başında penaltılarının verilmediğini savunan sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Maçın başında penaltı var. Hiçbir şey vermeden devam ettirdi. Maçın kaderiyle oynuyorlar. Kulüpler milyon avrolar harcıyor. Harcadığımız paranın kazanılması için verilen emekler bir düdükle boşa gidiyor. Ondan sonra, 'Ülkede birlik ve beraberlik için sesinizi çıkarmayın.' diyorlar. Siyasilere söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere sporla ilgili herkesi göreve davet ediyorum. Bu, diğer terör olayları gibi bir olay haline gelmeye başladı. Hakem terörü var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Fenerbahçe'deki Türk futbolcuları da eleştirerek, "Bizim yerli oyuncular, hepsi kendini çizginin üstüne çıkmış zannediyor. Hepsinin halini görüyorsunuz. Bir gelişme yok. Sorduğun zaman 'Ben iyi oynuyorum' diyor." dedi.

"Cumhurbaşkanını eleştirebiliyorsunuz, federasyonu eleştiremiyorsunuz"

Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili bir eleştiri getirmeleri durumunda hemen ceza aldıklarını aktararak, bu uygulamayı eleştirdi.

TFF'de yüksek maaşlarla çalışan insanlar olduğunu ileri süren Yıldırım, "Bu ülkede Cumhurbaşkanını veya Başbakanı eleştirebiliyorsunuz, size hiçbir şey olmuyor. Federasyon başkanı, federasyon veya hakemle ilgili bir şey söylediğimizde, sopa ellerinde, 'Ceza veririz' diyorlar. Türk sporuna zarar veriyorlar. Türk sporu nereye gidiyor. Spor için ne yapıyorlar. Bu ülkede Sayın Başbakanın maaşı 25 bin lira. Federasyonda kaç kişi 25 bin lira maaş alıyor. Ortaya çıkarsınlar. Oturmuşlar paraların üstüne, ona ceza buna ceza." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de dün yapılan Atiker Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Mete Kalkavan'ı da eleştiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu sistem böyle yürüyemez. Hata yapan ceza alacak. Dün Mete Kalkavan'ın hali neydi. Hakem kararlarında istikrar olacak. Aynı hareket için aynı karar çıkmalı. Bizimkiler kafalarına göre karar veriyor. Kaleci vakit geçiriyor, uyaran yok. Böyle Türk futbolu gelişmez. Her gün tiyatro oynarız. Adanaspor'un başına bir antrenör yolluyorlar, sonra da milli takımda devam ediyor. Bu ülkede başka adam yok mu? O gittiyse onun yerine başka birini yetiştirin. Böyle bir şey yok."

"Federasyon seçimi yapalım"

Süper Lig kulüplerine çağrıda bulunarak, TFF'de seçim yapmaları gerektiğini belirten Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bütün kulüplere çağrı yapıyorum. Hakem hatalarından şikayetçiyseniz, bunda da samimiyseniz gelin bir karar verelim, yeniden federasyon seçimi yapalım. Yeni bir düzene geçelim. Onlar gitmeyeceklerini anladıkları için, bu tavır devam ediyor. Bir araya gelip, bu operasyonu yaparsak, gelen herkes her şeye dikkat eder. Yusuf Namoğlu, gitmiş kalmış önemli değil. Ben zihniyetten bahsediyorum. Bu zihniyetin ortadan kalkması lazım. Hakem sahanın içine girdiği zaman kafasında hiçbir şey olmayacak."

"Mehmet Ekici'ye talip olmadık"

Yıldırım, Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe formasını giymek istediğini bildirdi.

Trabzonspor'un Mehmet Ekici'ye karşılık Aatıf Chahechouhe'yi istediğini ancak Faslı oyuncunun gitmek istemediğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Mehmet Ekici'ye talip olmadık. Kendisi Galatasaray ile görüşmeler yapıyormuş. Trabzonspor'dan bize yakın kişilere 'Fenerbahçe de istiyorsa Mehmet Ekici için görüşelim' dediler. Bundan iki ay önce Jose Fernandao ve Aatıf Chahechouhe'yu istediler. Biz de ikisini de veremeyeceğimizi ifade ettik. Sonradan hoca, 'Chahechouhe ile takas olursa verebilirsiniz' dedi. Bunun üzerine onlarla konuştuk. Aatıf artı 500 bin avro teklif ettik. Aatıf'a 'Gitmek istersen bu takası yapacağız' dedik. O da düşündü ve gitmek istemediğini söyledi. Aatıf'a 6-7 kulüp teklif yaptı ama kendisi gitmedi. Biz de bunun karşılığında 2 milyon avro bonservis teklif ettik. Onlar 'hayır' diyor. Sezon sonunda şartlara göre yeniden konuşuruz. Kendisi, bize gelebileceğini, tercihinin Fenerbahçe olduğunu ifade ediyor. Trabzonspor tarafının bunu büyütmeden, çocuğun isteği ve kulüplerin menfaatleri doğrultusunda hareket etmesi lazım."

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ile ilgilenmediklerini dile getiren Aziz Yıldırım, teknik direktör Dick Advocaat'un Eto'o'yu düşünmediğini sözlerine ekledi. AA