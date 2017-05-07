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Buradasınız : » » Aziz Yıldırım'a soruşturma başlatıldı

Aziz Yıldırım'a soruşturma başlatıldı

Spor Genel Müdürlüğü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmasıyla ilgili konuyu incelemeye aldı.

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Aziz Yıldırıma soruşturma başlatıldı

Spor Genel Müdürlüğü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmasıyla ilgili müfettiş görevlendirerek, konuyu incelemeye aldı.

Alınan bilgiye göre, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesini "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında değerlendiren Spor Genel Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirilmesi yapılarak, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da konuyu yakından takip ettiği ve yaşananları "Kabul edilemez." olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Etiketler: Aziz Yıldırım, soruşturma, Tokat
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