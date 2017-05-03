  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.536
    EURO 3.86
  • BIST 94282.95
    ALTIN 142.5
Buradasınız : » » Aziz Yıldırım başkanlığında 100. derbi

Aziz Yıldırım başkanlığında 100. derbi

Fenerbahçe Futbol Takımı, 1998 yılında başkanlığa gelen Yıldırım döneminde resmi maçlarda 100. derbisini 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş karşısında oynayacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Aziz Yıldırım başkanlığında 100. derbi

Fenerbahçe Futbol Takımı, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde resmi maçlarda 100. derbisine, 7 Mayıs Pazar günü Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında çıkacak.

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa ilk kez 15 Şubat 1998'de seçilen ve 19 yıldır bu görevde bulunan Aziz Yıldırım için hafta sonu yapılacak derbi farklı bir anlam taşıyor.

Yıldırım döneminde resmi maçlarda (Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası, Atatürk Kupası) 99 derbiye çıkan sarı-lacivertli takım, 100. derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek.

99 derbide 46 galibiyet

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, derbi maçlarda rakiplerinden fazla galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu 19 yıllık dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 99 maçın 46'sını kazandı. Rakiplerine 31 defa kaybeden Fenerbahçe, 22 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

İlk derbi başkanlığa seçildiği gün

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte ilk derbi heyecanını başkanlığa seçildiği gün yaşadı.

Yıldırım'ın 15 Şubat 1998'de yapılan genel kurulda Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçerek başkanlığa seçildiği gün Fenerbahçe, ligde Galatasaray deplasmanına gitti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maç 2-2 sonuçlandı ve Yıldırım döneminin derbi karnesi beraberlikle başladı.

Etiketler: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Futbol Takımı, fenerbahçe - beşiktaş derbisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER