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Aytemiz Alanyaspor, Ertuğrul Sağlam ile anlaştı

Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini duyurdu.

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Aytemiz Alanyaspor, Ertuğrul Sağlam ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini duyurdu.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla Ertuğrul Sağlam hocamız camiamıza hayırlı olsun. Bir dakika önce el sıkıştık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İstanbul'da Ertuğrul Sağlam ile kulüp ikinci başkanı Kamil Köseoğlu, asbaşkan Bilal Gömeç, genel koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve futbol şube sorumlusu Fahri Özçelik'in görüşerek el sıkıştığı ve anlaşmanın 1,5 yıl olduğu öğrenildi. AA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, ertuğrul sağlam, hasan çavuşoğlu
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