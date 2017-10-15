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Buradasınız : » » Ayla Aksu Nijerya'da ITF turnuvasında zirvede

Ayla Aksu Nijerya'da ITF turnuvasında zirvede

Milli teniçi Ayla Aksu, Nijerya'da düzenlenen ITF turnuvasında Karadağlı partneri Veselinovic ile çiftlerde şampiyon oldu.

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Ayla Aksu Nijeryada ITF turnuvasında zirvede

Milli teniçi Ayla Aksu, Nijerya'da düzenlenen ITF turnuvasında Karadağlı partneri Veselinovic ile çiftlerde şampiyon oldu.

Milli teniçi Ayla Aksu, Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında Karadağlı partneri Ana Veselinovic ile çiftlerde zafere uzandı.

Sert zeminli kortta gerçekleştirilen organizasyonun 1 numaralı seribaşı çifti Ayla ile Veselinovic, set yitirmedikleri haftanın finalinde Conny Perrin-Valeriya Strakhova ikilisiyle karşılaştı.

Müsabakayı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Ayla-Veselinovic çifti, Nijerya'da şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi Ayla Aksu, 25 bin dolar seviyesinde 2'nci, toplamda ise 13. çiftler kupasını kaldırdı.

Etiketler: ayla aksu, nijerya, ITF turnuvası
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