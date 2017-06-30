Aykut Kocaman resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığını açıkladığı teknik direktör Aykut Kocaman ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Basın Sözcüsü ve Genel Sekreter Mahmut Uslu katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu ve insanın yaşadığı sürece hatalar yapabileceğini söyledi.

Aykut Kocaman ile tanışıklıklarının 1990 yılına dayandığını belirten Yıldırım, "Bu, aslında bir imza töreni değil. Aykut hocayla beraber olma, bunu sizlere deklare etme ve yan yana olmamızla ilgili yapılan yorumlarla ilgili düzenlemek istedim. Aykut hoca 1990 yılında Fenerbahçe'nin futbolcusu, ben de yöneticisiydim. Biz, Aykut hocayı 4 sene önce tanımadık. Bu geçmiş, 27 seneye dayanıyor. İnşallah uzun yıllar bu beraberliğimiz devam eder. İnsanlar sevdiklerine kızabilir ama bizim ortak paydamız Fenerbahçe. Fenerbahçe'den başka bir neden ise hayata bakışımızın paralel olması. Biz aynı şeyleri düşünen insanlarız. Sonunda geldiğimiz noktada bizim için her şey Fenerbahçe'dir." diye konuştu.

Başkan Yıldırım, "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" cümlesini sorguda söyleyen bir insan olduğunun altını çizerek, "Beni kimse yargılayamaz. Yanlış da olsa bu sloganın ardında beni kimse yargılayamaz. 'Çalışmayız.' demişiz de geri dönmüşüz. Demin de söyledim, değişim. Bu birlik ve beraberlik ömür boyu sürecektir. Aykut hocanın Fenerbahçeliliği tartışılamaz." ifadelerini kullandı.

Kocaman: "Bizim için zirve burasıdır"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ise "Bizim için hiçbir yer değil, zirve burasıdır. Bunu daha evvel de söylemiştim. Burada olmak son derece gurur verici." dedi.

Şu andan itibaren tek bir amaçlarının olduğunu ve bunu sürekli vurgulamaya çalıştığını belirten Kocaman, "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe. Futbol takımını da diğer ekiplerin seviyesine getirebilmek çok önemli. Buradaki ayaklardan birisi de ben olursam, benim için en önemli katkı bu olur. Bu kulübün gelmesi gereken yer burası. Bugünden itibaren temel amacımız, antrenmanlarla, davranış, söylem ve çalışmalarımızla bu kulübü öncü futbol takımı olarak o seviyeye doğru götürebilme yarışını başlatmak. Bütün ekibimizle yapmamız gereken tek şey, bu gücün farkına vararak, önce yürümeye, sonra koşmaya sonra da depar atmaya gitmek." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin 4 senedir şampiyonluktan uzak olduğunu hatırlatan Kocaman, sarı-lacivertlilerin artık mutlu sona ulaşması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Futbol takımının çok daha yukarılarda olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bıraktığım gün oraya doğru gidiyorduk esasında. Birtakım nedenlerle bırakmak zorunda kaldım. Şimdi tekrar oraya çıkmak amacındayız. Dünya standardında oyuncuları, takım olgusuyla birleştirmek, önce ülke içerisinde, sonra üzerine koyabilirsek en az o kadar önemli olan yukarılara kadar gitmek, yarım kalan işlerin özeti."

"Merkez forvete bir takviye yapmak zorundayız"

Aykut Kocaman, takımda oldukça değerli futbolcuların bulunduğunu ve yapılabilecek en önemli transferin, onların seviyelerini yükseltmek olduğunu dile getirdi.

Oyuncu grubunun da kendilerini anlayarak o seviyeye gitmeye çalışmasının gerektiğini ifade eden Kocaman, "Bununla beraber büyük takımları büyük yapan özellik, eksikleri gidermeye yönelik önemli oyuncuları kadroya katmak. Üç oyuncuyla anlaştık. En az 1-2 oyuncuyla daha görüşmelerimiz sürüyor. Merkez forvete bir takviye yapmak zorundayız. En zor transferlerden biri de o pozisyondur. Çok aranan ama kolay bulunamayan bir pozisyon. Kaleciyle ilgili çalışmalar da sürüyor. Volkan ile yarışacak bir kaleci arayışımız sürüyor." şeklinde görüş belirtti.

Kocaman, yeni sezon öncesinde takımdaki oyunculardan hangileriyle yola devam edip etmeyeceklerine kamp çalışmalarından sonra karar vereceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İşin göndermeyle ilgili bölümü çok kolay bir şey değil. Sözleşmeleri olan oyuncular var. Kimlerle devam edeceğimizi, kamp sonunda yönetime sunacağız ama önce oyuncuları görmek lazım. Sabahtan akşama kadar Fenerbahçe Futbol Takımı nasıl bir adım daha ileri gider diye çalışacağız. Taraftarımıza söyleyeceğimiz en önemli kısım, bu takım gayretli, çaba gösteren bir ekip olacak. Futbolda yapılan ya da yapılamayan şeyler var ama olmazsa olmaz, çaba ve gayret. Dolayısıyla kendi adıma söyleyeceğim, yapabileceğim şeylerle ilgili taraf burası."

"4 sene öncesinden bir adım daha öndeyiz"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, herkesin zaman içerisinde hayatına bir şeyler kattığını ve 4 sene öncesinden bir adım daha önde olduğunu ifade etti.

Bundan 4 yıl sonra da değişen şeylere adapte olacağına inandığını vurgulayan Kocaman, "Hepimiz yaşayarak öğreniyoruz. Onları da hayatımıza katmaya çalışıyoruz. Hayatın içerisinde olduğu gibi futbolda da bir şeyler oluyor. Biz, birileri yapıyorsa nasıl yapıyor, biz yapamıyorsak neden yapamıyoruzun derdindeyiz. Sonra da nasıl yapabiliriz derdindeyiz. Bir değişim söz konusu ise bundan dolayıdır." diye konuştu.

Kocaman, futbolda zirvenin Fenerbahçe olduğunu söylediğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim için dahası yok, dolayısıyla özlediğim yer burası. Tabii sıkıntılı şeyler de var. Bütün bunlarla baş etmeye, çalışmaya değecek şey, Fenerbahçe'de olmak, bir şeyler yapabiliyor olmak. Ben mesaj adamı değilim, taraftara mesaj vermek için demiyorum, futbol piyasasında bir yerim var, ben bunu görüyorum. İnsanların bana verdiği en önemli şey, değer. Bir yere gittiğim zaman değer görüyorum. İnsanlara saygı duyuyorum, saygı görüyorum ama bu bir yere kadar. Bunun ötesini bana sağlayan şey Fenerbahçe. Burada olmak en önemli onur."

"Futbol, ofansif, defansif diye ayrılmaz"

Aykut Kocaman, futbolda büyük takım olmanın hem defansı hem de ofansı beraber yapabilmekle mümkün olduğunu belirtti.

Sadece defansif ya da ofansif oyunla Fenerbahçe'nin bir yerlere gelemeyeceğini aktaran Kocaman, "Bu oyun, ofansif ya da defansif olarak ayrılan bir oyun değil. İç içe ve iyi yapabildiğiniz sürece bir takımsınızdır. Öncelikli olarak ne yaparsanız yapın, ne kadar yetenekli olursanız olun, fiziksel kalite olmadan bu oyun oynanamaz. Futbolcuların önce kendi değerlerini sonra da periyodik çalışmalarla kalitelerini artırmak zorundayız. Bunun içerisine zihinsel kaliteyi eklemek de çok önemli." diye konuştu.

Kocaman, yeni transferlerden Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici'nin görev yaptıkları pozisyonların belli olduğunu, sadece Nabil Dirar'ın mevkisine antrenmanlarda deneyerek karar vereceklerini belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dirar'ın sağ bekte ya da sağ açıkta oynayacağını gözlemleyeceğiz. Takımda başka ihtiyaçlar varsa kaydırmalar olabilir. Lens ve Sow, bizim oyuncularımız değil, dolayısıyla onlarla ilgili konuşmamamız gerekiyor. Altyapıdan oyuncu çıkartmak çok önemli ancak şunu söylemeliyim, takımımız 4 senedir şampiyonluktan uzak. Bu seneki öncelikli hedefimiz şampiyonluk. Yaşı ne olursa olsun, gelen bir oyuncuya 'Dur.' demek mümkün değil."

Konuşmaların ardından Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'a Fenerbahçe'de oynadığı dönemdeki formasını verdi. İkili, bu formayla hatıra fotoğrafı çektirdi.