  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Aykut kocaman 1544 gün sonra Kadıköy'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1544 gün sonra sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de sahaya çıkacak.

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Aykut kocaman 1544 gün sonra Kadıköyde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1544 gün sonra sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la rövanş maçında karşılaşacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, ayrı bir heyecan yaşıyor.

Fenerbahçe'ye 4 yıl sonra dönen Aykut Kocaman, Sturm Graz maçıyla sarı-lacivertli taraftarlarla buluşacak.

Kocaman, 1544 gün sonra Fenerbahçe'nin başında Ülker Stadı'nın çimlerinde Avusturya temsilcisi karşısında olacak.

Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında Fenerbahçe taraftarının önüne son olarak, 2012-2013 sezonunun 33. haftasında Galatasaray ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta çıkmıştı.

Fenerbahçe'yle 24. Avrupa sınavı

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Avrupa kupalarındaki 24. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Kocaman yönetiminde 23 Avrupa kupası maçında 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, sahadan 5 kez yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman idaresinde Avrupa'da 12. kez taraftarının önünde boy gösterecek.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adam yönetiminde Avrupa kupalarındaki geride kalan 11 iç saha karşılaşmasında 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 2 kez mağlup oldu.

Kocaman yönetiminde iç sahada başarılı performans

Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertli ekibi çalıştırdığı ilk dönemi kapsayan 2010-2013 yıllarında iç sahadaki başarılı grafiğiyle ön plana çıktı.

Kocaman döneminde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı 75 maçta 53 galibiyet elde etti. Söz konusu müsabakalarda 15 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakiplerine 7 kez mağlup oldu.

Deneyimli teknik adam döneminde özellikle iç sahada Süper Lig performansıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, bu kulvarda 3 sezonda 54 maçta 42 galibiyet, 9 beraberlik alırken sadece 3 kez kaybetti.

Etiketler: aykut kocaman, Fenerbahçe, kadıköy
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