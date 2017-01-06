Avusturalya Açık'ta 6 temsilcimiz mücadele edecek

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 16-29 Ocak'ta düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvasına sporcuların programlı bir şekilde hazırlandığını anlattı.

Avustralya Açık'ta gençler ve büyüklerde, elemelerden itibaren 6 sporcuyla mücadele edeceklerini belirten Durmuş, "Bu, bizim ve ülkemiz için bir ilk. Çağla Büyükakçay teklerde, İpek Soylu da çiftlerde ana tabloda oynayacak. Bunlar kendi puanlarıyla hak ettikleri sonuçlar. Marsel İlhan da elemelerden geçerse büyüklerde 3 tane sporcumuzla Avustralya Açık'ta mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Bu yıl hem gençlerde hem de büyüklerde ana tabloda oynayabilen sporculara sahip olduklarını anlatan Durmuş, "Bu da bizim gurur kaynağımız. Gençlerde de 3 sporcumuz mücadele edecek. Yani toplamda 6 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz. Gençlerimiz için bir ilk. Hep ilkleri başararak, bir sonraki adımı hazırlıyoruz." değerlendirmesini yaptı. AA