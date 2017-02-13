Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

İngiltere'de Chelsea, Almanya'da Bayern Münih, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Monaco bu hafta da zirvedeki yerlerini bırakmadı.

Premier Lig

Lider Chelsea, Burnley deplasmanında öne geçmesine rağmen maçtan 1-1'lik bereaberlikle ayrıldı.

Haftanın maçında zirvenin en yakın takipçisi Tottenham, deplasmanda Liverpool'a 2-0 yenildi.

Arsenal ağırladığı Hull City'yi 2-0'la geçip puanını 50'ye yükseltti.

Manchester United ise konuk ettiği Watford'u 2-0 yendi.

Chelsea'nin 60 puanla lider olduğu ligde Tottenham ile Arsenal 50, Liverpool ile bir maçı eksik Manchester City 49 ve Manchester United 48 puan topladı.

La Liga

Osasuna deplasmanında zorlanmasına rağmen maçtan 3-1 galip ayrılan Real Madrid, zirvedeki yerini korudu.

Liderin en yakın takipçisi Barcelona, Luis Suarez'in iki gol attığı maçta, deplasmanda Alaves'i 6-0 mağlup etti.

Puan cetvelinin 3. sırasında yer alan Sevilla zorlu Las Palmas deplasmanından 1-0 galip ayrıldı ve rakibine bu sezon sahasında ilk yenilgisini yaşattı.

Celta Vigo'yu ağırlayan Atletico Madrid ise son 4 dakikasına 2-1 mağlup girdiği maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Ligde 22 hafta sonunda iki maç eksiğine rağmen 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'i, 48 puanla Barcelona ve 46 puanla Sevilla takip etti. Atletico Madrid de puanını 42'ye çıkardı.

Serie A

Serie A'da son 5 sezonun şampiyonu Juventus, deplasmanda Cagliari'yi Arjantinli yıldızı Gonzalo Higuain'in attığı gollerle 2-0 yendi

Liderin takipçisi başkent ekibi Roma da konuk olduğu Crotone'yi 2-0'la geçti.

Napoli de zirve mücadelesi verdiği rakiplerine uydu ve ağırladığı Genoa'yı 2-0 mağlup etti.

24. haftanın en gollü maçında ise Torino konuk ettiği Pescara'yı 5-3 yenerek puanını 35'e çıkardı.

Ligde 60 puanla zirvede yer alan Juventus, ikinci sıradaki Roma'nın 7 puan önünde bulunuyor.

Bundesliga

Bundesliga'nın 20. haftasında konuk olduğu Ingolstadt'ı 2-0 yenen Bayern Münih birinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Liderin takipçilerinden Leipzig evinde Hamburg'a 3-0, Eintracht Frankfurt da deplasmanda Bayer Leverkusen'e aynı skorla 3-0 mağlup olurken, Borussia Dortmund ise konuk olduğu Darmstadt 98'e 2-1 yenildi.

Ligde 20 hafta sonunda 49 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig'in 7 puan önünde liderliğini korudu. Bu iki takımı, 35 puanla Eintracht Frankfurt, 34'er puanla Borussia Dortmund ve Hoffenheim izledi.

Ligue 1

Ligue 1'de bu sezon farklı galibiyetleriyle dikkati çeken lider Monaco ağırladığı Metz'i de 5-0'lık skorla geçti.

Son 4 sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Bordeaux deplasmanında 3-0 galip geldi ve Monaco'yu takibini sürdürdü.

Deplasmanda son haftalarda galip gelemeyen Nice ise konuk olduğu Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Monaco, 25 haftada topladığı 58 puanla liderliğini korudu. PSG 55 puanla ikinci ve Nice ise 53 puanla üçüncü sırada yer aldı. AA