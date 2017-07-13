Avrupa şampiyonluğunu merhum babasına adadı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldız ve Genç Kızlar Boks Şampiyonası'nda 80 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Büşra Işıldar, şampiyonluğu merhum babasına armağan etti.

Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'ye döner dönmez altın madalyası ile Beykoz Akbaba Mezarlığı'nda yatan babasını ziyaret eden milli boksörün en büyük üzüntüsünün merhumun bu başarılarını görememesi olduğu belirtildi.

Antrenörü Fikret Taşdemir'i aynı zamanda manevi babası olarak gördüğünü belirten Büşra, "Antrenörümüzün gösterdiği yakınlık bana bu yolda en büyük desteklerden biri oldu. Avrupa şampiyonu olduğum için kendi adıma mutluyum ama en büyük mutluluğum, Bulgaristan'da tıklım tıklım dolu bir salonda İstiklal Marşımızın çalınması ve ay-yıldızlı bayrağımızın göndere çekilmesi oldu." ifadelerini kullandı.

Milli boksör, "Babam yaşasaydı ve bugünleri görseydi eminim hayattayken olduğu gibi yine benimle gurur duyardı. Ben her zaman kendime babama layık olmam gerektiğini hatırlatıyorum. Çünkü babam aynı zamanda Muavenet zırhlısında gazi olan şerefli bir Türk askeri. Ahirette yeniden babamla buluştuğumuzda onun karşısına ülkesine, milletine, devletine en iyi şekilde hizmet etmiş bir evlat olarak çıkmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sporcunun antrenörü Fikret Taşdemir, "Yıldızlarda Avrupa şampiyonluğu bizim için önemli bir kilometre taşı. Önümüzdeki hedeflerde önce dünya, ardından olimpiyat şampiyonluğu yatıyor. Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bir sporcuya ve antrenöre sağlanması gereken tüm şartları bizlere sunuyor. Gençlik ve Spor Bakanımıza, Federasyon Başkanımıza layık olmaya çalışacağız." dedi.