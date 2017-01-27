Avrupa Olimpiyat Komitesi Türkiye'ye teşekkür etti

Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC), Erzurum'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) hazırlıklarının bu yıla yetişmesi adına verdiği katkılardan dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine (TMOK) teşekkür etti.

EOC'nin bu sene düzenlediği ilk toplantı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın da katılımıyla İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleşti.

Toplantıda, EOC'nin başkan vekili Janez Kocijancic, 11-18 Şubat tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek EYOF 2017 organizasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyon hazırlıklarının yetiştirilmesi konusunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle 2 yıl ertelenmesi yönünde endişelerin olduğu bir dönemde Türkiye'nin büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirten Kocijancic, "Büyük bir özveriyle çalışarak Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin 2019 yılı yerine daha önce planlandığı gibi 2017'de yapılmasına ön ayak olan TMOK ve Erzurum Organizasyon Kuruluna çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, dopingle mücadele konusunda yapılan çalışmalar da ele alındı. AA