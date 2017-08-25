Avrupa Ligi'nde kura heyecanı bugün

UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu grup aşamasında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri, bugün belli olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi, bugün saat 14.00'te Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.
Kura çekimini saat 14.00'ten itibaren TRTSPOR'dan izleyebilirsiniz.
Organizasyona grup aşamasından katılan Atiker Konyaspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan elenerek gelen Medipol Başakşehir, kurada Türkiye'yi temsil eden takımlar olacak.
Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçları 14 Eylül'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık'ta oynanacak.