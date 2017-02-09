Avrupa Ligi'nde derbi heyecanı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Türk derbisinde yarın Darüşşafaka Doğuş ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak zorlu maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Ligde son 3 haftada aldığı yenilgilerle bir anda play-off potasının dışına çıkan Darüşşafaka Doğuş, derbide sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Geride kalan 21 haftada 10 galibiyet, 11 yenilgi alan yeşil-siyahlılar, 9. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ise rakibinin aksine son maçlarda gösterdiği iyi performansla ön plana çıktı. Geçen hafta son şampiyon CSKA Moskova'yı 77-71'le geçen sarı-lacivertliler, son 4 maçından da galibiyete ayrıldı. Bu sezon Avrupa'da 5 maç üst üste kazanamayan Fenerbahçe, hem bunu başarmak hem de çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, 21 haftalık periyotta 14 galibiyet ve 7 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor. AA