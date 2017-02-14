Avrupa kupalarında heyecan başlıyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bu akşam başlıyor.

Dev ligin heyecanı yine TRT ekranlarında yaşanacak.

Çeyrek finale yükselme mücadelesinde Avrupa futbolunun iki devi Paris Saint Germain (PSG) ile Barcelona, karşı karşıya geliyor. Parc des Princes'te oynanacak ve TSİ ile 22.45'te başlayacak olan maçta Polonya'dan Szymon Marciniak düdük çalacak.

Fransız ve İspanyol devlerinin bu zorlu mücadelesi TRT 1 ve trtspor.com'dan canlı yayınlanacak. Dev maçın özeti ve diğer tüm ayrıntıları da trtspor.com'da yer alacak.



Barcelona, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu 15 puanla Manchester City önünde lider tamamlayarak gruptan çıkmıştı. Katalanlar grupta tek mağlubiyetini Manchester City deplasmanında almıştı.

PSG ise Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu Arsenal'in ardından 12 puanla 2. sırada tamamlamıştı. PSG 6 maçta 3 galibiyet, 3'te beraberlik almıştı.

Krasnodar - Fenerbahçe maçı TRT'de

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar'a konuk olacak. Dev maç, TRT'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli temsilcimiz, ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmeyi planlıyor.

16 Şubat Perşembe günü Krasnodar Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak kritik Krasnodar -

Fenerbahçe karşılaşması TRT 1, trtspor.com ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

Bu maçın rövanşı ise 22 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA'daki 22 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Gregory van der Wiel, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Aatıf Chahechouhe, Jeremain Lens, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Jose Fernandao.