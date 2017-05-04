Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Demirtaş ve Adar finale yükseldi

Avrupa Güreş Şampiyonasının üçüncü gününde erkekler serbest stil 61 ve ve 74, kadınlar 55 ve 75 kiloda eleme müsabakaları yapıldı.

Erkekler serbest stil 74 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen son Avrupa şampiyonu Soner Demirtaş, Yunan Kyrillos Binenmpaoum ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verdi. Türk güreşçi, rakibini 1 dakika 40 saniyede 10-0 teknik üstünlükle yenerek adını son 8'e yazdırdı.

Çeyrek finalde Zaur Efendiev karşısında zorlanan Soner, rakibine teknik üstünlükle yenilmek üzereyken müsabakayı son anda çevirdi. Soner Demirtaş, 9-0 geriye düştüğü karşılaşmada, skor 11-6 Sırp güreşçinin lehineyken Efendiev'i, tuş ederek yarı finale kaldı.

Ermenistan'dan Grigor Grigoryan ile finale yükselme mücadelesi veren Türk sporcu, rakibini 8-6 mağlup etti. Soner, akşam seansında Azerbaycanlı Murad Suleymanov ile altın madalya maçına çıkacak.

Serbest stilde Türkiye'yi temsil eden bir diğer milli güreşçi Abdi Zurnacı ise 61 kiloda Belaruslu Heorhi Kaliyeu ile yaptığı müsabakadan 4-2 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

Abdi, çeyrek finalde Akhmed Chakaev (0-7) engelini geçemedi ancak Rus güreşçinin finale kalmasıyla repesaj hakkı elde etti.

Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan Abdi Zurnacı, Alman Manuel Wolfer'i 3-0 yenerek bronz madalya maçı yapma hakkı kazandı. Milli güreşçinin bronz madalya müsabakasındaki rakibi Ermeni Valodya Frangulyan oldu.

Yasemin Adar finalde

Geçen yıl Letonya'nın başkenti Riga'da Türkiye'ye Avrupa şampiyonalarında kadınlarda ilk altın madalyayı kazandıran Yasemin Adar, 75 kilo elemelerinde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'i 7-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Yasemin, çeyrek finalde ise Riga'da finalde yendiği Rus sporcu Alena Starodubtseva ile karşı karşıya geldi. Erken final niteliğindeki müsabakayı 10-0 teknik üstünlükle kazanan ay-yıldızlı sporcu, yarı finale çıkan güreşçi olmayı başardı.

Son bölüme kadar büyük bir çekişmeye sahne olan yarı final müsabakasında Estonyalı Epp Mae'yi zor da olsa 5-4 yenen Yasemin Adar, adını finale yazdırdı. Milli güreşçi, akşam seansında Macar Zsanett Nemeth ile altın madalya mücadelesine çıkacak.

Kadınlar 55 kilo ilk maçında Azerbaycanlı Alyona Kolesnik'e tuşla yenilen Bediha Gün, rakibinin finale yükselememesi nedeniyle repesaj hakkı elde edemeyerek elendi. AA