Avrupa Güreş Şampiyonası başlıyor

Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlayacak.

Novi Sad kentinde 6 gün sürecek organizasyon, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 8'er sıklette gerçekleştirilecek.

Avrupa Şampiyonası'nda 8'i kadın 24 milli güreşçi, madalya için mücadele edecek.

Şampiyonanın ilk günü erkekler serbest stilde 57 ve 86, kadınlarda 48 ve 63 kilolarda müsabakalar yapılacak.

Erkekler serbest stil 57 kiloda 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Süleyman Atlı, 86 kiloda 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Selim Yaşar, ilk gün mindere çıkacak.

Kadınlarda ise yarın 48 kiloda Evin Demirhan, 63 kiloda Hafize Şahin güreşecek.

Rio 2016'dan sonra ilk ciddi sınav

Güreş Milli Takımı, 2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından ilk ciddi sınavını Avrupa Şampiyonası'nda verecek.

Rio 2016'da 5 madalya ile öne çıkan milli güreşçiler, başarılı performanslarını Avrupa Şampiyonası'nda da sürdürmeye çalışacak.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Novi Sad'da serbest stil 125 kiloda Türkiye'nin altın madalya umudu olacak.

Türkiye'nin Rio 2016'da kazandığı tek altın madalyanın sahibi olan Taha, ayak tarak kemiğindeki sakatlığa rağmen şampiyonaya katılacak.

Rio 2016'nın bir diğer madalyalı güreşçilerinden Rıza Kayaalp de grekoromen stil 130 kiloda yine altın madalya için mindere gelecek.

Dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Elif Jale Yeşilırmak ise sakatlığı nedeniyle Sırbistan'da ay-yıldızlı mayoyu giyemeyecek.

TGF Başkanı Aydın: "Güreşçilerimize güveniyorum"

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya çok iyi hazırlanamadıklarını ancak her şeye rağmen milli güreşçilerin ülkeyi başarıyla temsil edeceğine inandığını söyledi.

Türk güreşinin Rio 2016'da büyük bir ivme yakaladığına dikkati çeken Aydın, milli sporcuların olimpiyatlardan sonraki ilk ciddi sınavlarını vereceğini dile getirdi.

Aydın, yaşanan sakatlıklara işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sakatlıklar ve eksikliklerden dolayı şampiyonaya çok iyi hazırlanamadık. Taha sakat ama yine de güreşecek. Elif Jale Yeşilırmak sakatlığı nedeniyle aramızda olmayacak. Ancak her şeye rağmen iyi bir netice bekliyoruz. Çünkü deneyimli bir kadroya sahibiz. Milli güreşçilerimize güveniyorum, ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum."

Nihai hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Aydın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ardından Azerbaycan'da 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın düzenleneceğini hatırlattı.

Aydın, Bakü'nün ev sahipliği yapacağı oyunlarda Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in güreşeceğini ama kadronun büyük bir bölümünün değişeceğini sözlerine ekledi.

Avrupa Şampiyonası kadrosu

Novi Sad'da madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şöyle:

Serbest stil

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Abdi Zurnacı

65 kilo: Mustafa Kaya

70 kilo: Yakup Gör

74 kilo: Soner Demirtaş

86 kilo: Selim Yaşar

97 kilo: Rıza Yıldırım

125 kilo: Taha Akgül

Grekoromen stil

59 kilo: Hammet Rüstem

66 kilo: Atakan Yüksel

71 kilo: Murat Dağ

75 kilo: Emrah Kuş

80 kilo: Aslan Atem

85 kilo: Metehan Başar

98 kilo: Cenk İldem

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar

48 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Fikriye Gök

55 kilo: Bediha Gün

58 kilo: Derya Bayhan

60 kilo: Gamze Nur Adakan

63 kilo: Hafize Şahin

69 kilo: Buse Tosun

75 kilo: Yasemin Adar

Riga'da 12 yıl sonra 3 altın gelmişti

Ay-yıldızlı güreşçiler, geçen yıl Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı.

Milliler, 2004'te Ankara'da gerçekleştirilen organizasyondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda yeniden 3 altın madalyaya ulaşmıştı.