  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Avrupa futbolunda kura heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları yarın çekilecek.

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Avrupa futbolunda kura heyecanı başlıyor

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir ile Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımını elemesi halinde Galatasaray ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi'nde ise TSİ 14.00'te çekilecek. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşları 1-2 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.

Etiketler: şampiyonlar ligi, Avrupa Lİgi, kura heyecanı
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