Avni Aker'de Fenerbahçe fırtınası

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.

Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan yeni stadında maçlarını oynayacak olan bordo-mavili takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'na hüzünlü veda etti.

Fenerbahçe, rakibini 3-0 gibi farklı bir sonuçla yenerek, Avni Aker'deki son maçta 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 29. dakikada (Penaltıdan) Fernandao, 40. dakikada Sow ve 66. dakikada Lens attı.

Trabzonspor'da 27. dakikada filelere giden topa çizgi üzerinde koluyla müdahale eden Yusuf Erdoğan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 31'e yükseltirken, Trabzonspor 18 puanda kaldı.





İlk Yarı

6. dakikada Castillo'nun soldan yerden ortasında, ceza alanında topla buluşan Mustafa Akbaş'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

15. dakikada birinci yardımcı hakem Kemal Yılmaz, sol arka adalesinden sakatlanınca yerine, dördüncü hakem Tolga Özkalfa karşılaşmada görev yapmaya başladı.

19. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Alper Potuk, topu ceza alanı dışındaki Fernandao'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada sağ taraftan yapılan ortada, ceza alanı içinde De Souza'nın kafa vuruşunda, Yusuf Erdoğan filelere doğru giden topa çizgi üzerinde koluyla müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterirken Yusuf Erdoğan'ı da kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

GOL 29. dakikada Fernandao'nun kullandığı penaltı atışında, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağ köşesine doğru gelen topa müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

36. dakikada Mehmet Ekici'nin sol taraftan kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla yanından auta gitti.

GOL 40. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Orta alanın sağ tarafından ilerleyerek Onazi'den sıyrılan Lens, topu arka direkteki Sow'un önüne bıraktı. Bu futbolcu da altıpas içinde uygun durumda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.