Aurelien Chedjou'dan kötü haber

Medipol Başakşehir'in Slovenya kampında dün gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan Aureilen Chedjou'nun sol ayak bileğinde kırık olduğu açıklandı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Chedjou'nun sol ayak bileğinde kırık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu, sahalardan en az 3 ay uzak kalacak.

Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden olan Kamerunlu savunma oyuncusu, Kranjska Gora kasabasında dün akşam yapılan antrenmanda topa vurmak isterken sol ayağından gelen sesle acı içinde yerde kalmış ve MR'ı çekilmek üzere koltuk değnekleriyle hastaneye götürülmüştü.