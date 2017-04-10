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Buradasınız : » » Aubameyang'a izin yok

Aubameyang'a izin yok

Dortmund'un üst yöneticisi Watzke, Aubameyang’ın transferi konusunda, 'Real Madrid veya Barcelona'dan teklif gelirse, belki bunu düşünebilir. Diğerleri bir alternatif değil' dedi.

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Aubameyanga izin yok

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, Gabonlu golcü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang’ın Bayern Münih’e transfer edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Watzke, "Sport1" adlı özel televizyon kanalının "Doppelpass" programına yaptığı açıklamada, Aubameyang'ın gelecek sezon da sarı-siyahlılarda kalacağını düşündüğünü ifade etti.

Aubameyang hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan Watzke, "Real Madrid veya Barcelona'dan teklif gelirse, belki bunu düşünebilir. Diğerleri bir alternatif değil. Aubameyang'ın Bayern Münih’e gitmesine izin vermeyiz." şeklinde konuştu.

Önemli oyuncuları takımda tutmak istediklerini belirten Watzke, yüksek bonservis bedelleriyle transfer yapmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Etiketler: Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, transfer
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