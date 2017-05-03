Atlı ve Yaşar, Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda milli güreşçimiz Süleyman Atlı ile 86 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Selim Yaşar bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, üçüncülük-beşincilik maçında İspanyol Levan Metreveli Vartanov ile karşılaştı. Rahat bir müsabaka çıkaran milli güreşçimiz, Vartanov'u 11-1 sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyayı kazandıran milli güreşçi, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Sırbistan'a altın madalya için geldiğini belirten Süleyman, "Hedefim şampiyonluktu. Nasip olmayınca olmuyor. İnşallah, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda bu hedefime ulaşırım" ifadelerini kullandı.

Geriye düştüğü maçı aldı

86 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Selim Yaşar ise bronz madalya maçında Polonyalı Zbigniew Mateusz Baranowski ile karşılaştı. Yaşar, maçta 3-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonanın ilk gününü 2 bronz madalyayla tamamladı.

