  • 01 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Atiker Konyaspor'da transfer

Atiker Konyaspor'da transfer

Atiker Konyaspor, pilot takımı Anadolu Selçukspor'da forma giyen Seddar Karaman'ı kadrosuna kattı.

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Atiker Konyasporda transfer

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, kulüp binasında yapılan imza töreninde yaptığı konuşmada, Seddar Karaman'ın pilot takımda oynadığı futbolla öne çıktığını vurgulayarak, 23 yaşındaki forvet oyuncusunun 4 yıllığına Atiker Konyaspor'a imza attığını söyledi.

Atılan imzayla Atiker Konyaspor'un yeni bir santrfor kazandığını ifade eden Şan, "Kendisinden çok umutluyuz. Sakatlıktan yeni çıktı, inşallah bir daha böyle bir sakatlık yaşamaz. Konyasporumuza faydalı olacağını düşündüğümüz bir transfer. Anadolu Selçukspor takımımızdan diğer futbolcu arkadaşlarına da güzel bir örnek olacaktır. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Karaman ise transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kelimelerle ifade edilemeyen tarifsiz bir mutluluk. Allah'ım bana inşallah uzun süre bu formayı giymeyi nasip eder. Çok teşekkür ediyorum. Bana inananları mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Etiketler: atiker konyaspor, Seddar Karaman
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