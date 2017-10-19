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Atiker Konyaspor, Salzburg'a evinde mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Avusturya temsilcisi Salzburg'a 2-0 yenildi.

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Atiker Konyaspor, Salzburga evinde mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Avusturya temsilcisi Salzburg'a 2-0 yenildi.

İlk yarıdan önemli anlar

5. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ulmer'in pasında, ceza alanı içinde Gulbrandsen'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

12. dakikada Milosevic'in ceza yayı üzerinden pasıyla topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

23. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ortasında, iyi yükselen Eze'nin kafa vuruşunda, top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Salzburg'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıdan önemli anlar

46. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Walke'de kaldı.

60. dakikada Samassekou'nun pasında, ceza sahasında topla buluşan Berisha'nın yerden şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.

80. dakikada Avusturya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Ferhat Öztorun'un geri pasında topu kontrol etmekte zorlanan kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı Minamino'ya kaptırdı. Bu oyuncunun pasında Dabbur, topu filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşma Salzburg'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: UEFA Avrupa Ligi, Salzburg, atiker konyaspor
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