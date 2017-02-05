Atiker Konyaspor çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, Atiker Konyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u normal süresi 1-1 biten maçta, uzatmalarda 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
48. dakikada Ümraniyespor golü buldu. Bahadır Taşdelen'in havadan pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Serdar Özbayraktar, önce rakibini sonra kaleciyi geçti. Serdar'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
68. dakikada Ümraniyespor 10 kişi kaldı. Ümraniyesporlu futbolcu Serdar Özbayraktar, ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
83. dakikada Atiker Konyaspor beraberliği yakaladı. Milosevic'in ara pasına hareketlenen Skubic, ceza sahası sağ çaprazından topu penaltı noktasına çevirdi. Müsait pozisyonda bulunan Rangelov'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
97. dakikada Bajic'in Ömer Tunç tarafından ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 99. dakikada penaltı atışını kullanan Vukovic topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Atiker Konyaspor, adını çeyrek finale yazdırdı. AA