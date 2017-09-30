Aslan son dakikada kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında lider Galatasaray evinde Kardemir Karabükspor'u konuk etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı.

Galatasaray 17'nci dakikada Fegohuli ve 22'de Maicon ile 2-0 öne geçti.

Kardemir Karabükspor bu gollere 27'nci dakikada Yatabare ve 84'te Seleznyov ile karşılık verdi.2-2

Ancak maçın sonucunu 90'ıncı dakikada Maicon belirledi. 3-2

Bu sonuçla Galatasaray puanını 19'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Kardemir Karabükspor 5 puanda kaldı.

1. Devre

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazda yaptığı vuruşta, savunmada Kerim Zengin'e de çarpan top kaleci Rybka'nın müdahalesi sonrası yan direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma meşin yuvarlağı kornere atarak, tehlikeyi önledi.

17. dakikada Galatasaray öne geçti. Rodrigues'in ara pasıyla soldan savunmanın arkasına sarkan Linnes'in sert ortasında, altıpasta Gomis'ten önce davranan kaleci Rybka topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Penaltı noktasının gerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Feghouli bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

19. dakikada Poko'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Torje'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağı çıkardı.

22. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın soldan kullandığı korner atışında, Maicon altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

27. dakikada Kardemir Karabükspor farkı 1'e indirdi. Galatasaray yarı alanında Belhanda'nın hatalı geri pasında topu önünde bulan Torje, bekletmeden savunmanın arkasına kaçan Yatabare'yi gördü. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda topu Muslera'nın sağından filelere yolladı: 2-1

41. dakikada Fernando'nun ceza sahası dışında yerden çektiği sert şutta, top az farkla yandan dışarı gitti.

Galatasaray, müsabakanın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

2. Devre

Galatasaray, Süper Lig'in 7. hafta maçında Kardemir Karabükspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

59. dakikada soldan çalımlarla ilerleyen Rodrigues'in ortasında, ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Rybka'dan döndü.

67. dakikada Rodrigues'in ceza alanı dışında sol çaprazdan çektiği sert şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak auta gitti.

74. dakikada Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Feghouli'nin rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta, kaleci Rybka meşin yuvarlağı çeldi.

80. dakikada Latovlevici'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Rodrigues'in vuruşunda top kaleci Rybka'dan döndü. Ceza sahasında Feghouli'nin müdahalede bulunduğu topu, kaleci Rybka bir kez daha çıkartarak gole izin vermedi.

82. dakikada Galatasaray ceza sahasında Yatabare, Maicon ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. 84. dakikada penaltı atışını kullanan Seleznov, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora denge getirdi: 2-2

90. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Belhanda'nın soldan ortasında, ceza sahasında Feghouli'nin kafayla aşırttığı top arka direkte Maicon'un önünde kaldı. Bu futbolcu, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2

Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.