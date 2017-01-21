'Aslan' Karabük'te yıkıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaştı.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kardemir Karabükspor 2-1 kazandı.
Galatasaray 16'ncı dakikada Yasin Öztekin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
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Kardemir Karabükspor bu gole 31'inci dakikada Seleznyov'un yine penaltı golüyle karşılık verdi.
Maçın sonucunu belirleyen isim ise 82'inci dakikada Kardemir Karabüksporlu oyuncu Serdar Deliktaş oldu. 2-1
Bu arada Galatasaray'da Hakan Balta mücadelenin 85'inci dakikasında kırmızı kartlı oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Kardemir Karabükspor puanını 24'e çıkardı. Galatasaray 36 puanda kaldı.
1. Devre
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Kardemir Karabükspor-Galatasaray maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.
10. dakikada Kardemir Karabükspor'un sol kanattan gelişen atağında Latovlevici, ceza sahasına ortaladı. Kerim Zengin'in kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.
15. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın defansın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Yasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'i geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1
Golün ardından Kardemir Karabüksporlu futbolcular, Yasin Öztekin'in topu koluyla kontrol ettiğine yönelik uzun süre maçın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu.
20. dakikada Kardemir Karabükspor'da Ceyhun Gülselam, ceza sahası dışından sağ çaprazdan topa vurdu. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kontrol etti.
30. dakikada Galatasaray ceza alanına gönderilen topu kontrol etmeye çalışan Kardemir Karabüksporlu Seleznov, Carole'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın solundan filelerle buluşturdu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.