Balıkesir'de devam eden U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Başkan Musa Aydın antrenörleri ve kulüp yöneticilerini uyardı.

Balıkesir'de devam eden U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Başkan Musa Aydın antrenörleri ve kulüp yöneticilerini uyardı. Başkan Aydın, genç yaşta güreşçileri kaybettiklerini belirterek, "Aşırı derecede kilo düşüren antrenöre caydırıcı olması açısından ceza sistemi getireceğiz" dedi.

Açılış konuşması yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, hedeflerinin Yıldızlarda, Gençlerde veya U23'de Avrupa ve Dünya şampiyonluğu olmadığını asıl hedefin Büyüklerde Olimpiyat başarısını yakalamak olduğunu söyledi.

“Aşırı derecede kilo düşüren antrenöre ceza sistemi getireceğiz”

"Bugün bakıyorum çok genç yaşta sporcumuzu kaybediyoruz ve israfa yol açıyoruz" diyen Başkan Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün sizlere açık ve net söylüyorum; Türkiye şampiyonalarımızdan sonra sporcularımızın hem performans hem de sağlık testini (Vücut yağ ölçümlerini) yapacağız. Aşırı derecede kilo düşüren antrenöre caydırıcı olması açısından ceza sistemi getireceğiz. Burada küçük yaşta israf olan çocuklarımızın güreşten kopmasını istemiyoruz. Çünkü bu çocuklarımız yarın ata sporumuzun varisi olacak. Onların gözlerimizin önünde hiç olmasını, güreşten soğumalarını engellemek istiyoruz. Bundan dolayı tüm antrenörlerimize ve kulüp yöneticilerimize sesleniyorum; Biz bu israfı engellemekte kararlıyız."