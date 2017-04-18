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Buradasınız : » » Arsenal'ın yüzü Mesut'la güldü

Arsenal'ın yüzü Mesut'la güldü

İngiltere Premier Lig'de oynanan 33. hafta maçında Arsenal, Middlesbrough'yu, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 71. dakikadaki golüyle 2-1 yendi.

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Arsenalın yüzü Mesutla güldü

İngiltere Premier Lig'de oynanan 33. hafta maçında Arsenal, Middlesbrough'yu, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 71. dakikadaki golüyle 2-1 yendi.

Kümede kalma mücadelesi veren Middlesbrough, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Arsenal'i konuk etti.

Arsenal, Alexis Sanchez'in 42. dakikadaki golüyle soyunma odasına önde gitti ancak Middlesbrough, Negredo'nun 50. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 71. dakikada Ramsey'in verdiği pası gole çeviren Mesut Özil, Arsenal'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

İki maç eksiği bulunan Londra ekibi, puanını 57'ye çıkararak 6. sıradaki yerini korudu.

Etiketler: İngiltere Premier Lig, arsenal, Mesut Özil, Middlesbrough arsenal maçı
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