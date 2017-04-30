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Arjantin Rallisi'nde zafer Neuville'in

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Arjantin'de düzenlenen 5. ayağında Hyundai takımından Neuville birinci oldu.

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Arjantin Rallisinde zafer Neuvillein

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Arjantin'de düzenlenen 5. ayağını, Hyundai takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

Şampiyonanın 18 etaptan oluşan, 357,59 kilometre uzunluğundaki 5. yarışını, 3 saat 38 dakika 10.6 saniyede tamamlayan Neuville, bu sezon üst üste ikinci, kariyerinin 4'üncü ralli zaferine ulaştı.

M-Sport takımından Büyük Britanyalı Elfyn Evans, liderin 0.7 saniye arkasında 2'nci, takım arkadaşı Estonyalı Ott Tanak ise Neuville'in 29.9 saniye gerisinde 3'üncü oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı, 18-21 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.

Arjantin​ Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Sebastien Ogier: 102 puan

2. Jari-Matti Latvala: 86

3. Thierry Neuville: 84

4. Ott Tanak: 66

5. Daniel Sordo: 51 

Etiketler: arjantin rallisi, Dünya Ralli Şampiyonası, Neuville
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