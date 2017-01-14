'Arda'lı Barcelona'dan gol yağmuru

Ligde orta sıralarda bulunan Las Palmas'ı konuk eden Katalan ekibinin gollerini 14 ve 57. dakikalarda Luis Suarez, 52. dakikada Lionel Messi, 58. dakikada Arda Turan ve 80. dakikada Aleix Vidal attı.

Barcelona'da sahanın en çok koşan isimleri arasında yer alan milli futbolcu Arda Turan, 90 dakika oynadığı maçı birer gol ve asistle tamamladı. Arda, teknik direktör Luis Enrique'nin tercihiyle Neymar'ın yerine sol kanatta görev yaptı.

Milli futbolcu, bu sezon La Liga'da 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, İspanya Kral Kupası'nda 3 ve İspanya Süper Kupası'nda kaydettiği 2 gol ile toplamda rakip fileleri 12 kez sarsarak, kariyerinin en iyi sezon performansını yakaladı.

Barcelona, aldığı galibiyetle puanını 38'e çıkarttı. Las Palmas ise 24 puanda kaldı.