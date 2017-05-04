  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Arda Turan'ın transfer iddialarına açıklama

Arda Turan'ın transfer iddialarına açıklama

Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın menajeri Bulut, "Arda Barça'da kalacak. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Takımında gerçekten çok mutlu" dedi.

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Arda Turanın transfer iddialarına açıklama

Menajer Ahmet Bulut, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın gelecek sezon Katalan temsilcisinde kariyerine devam edeceğini söyledi.

İspanyol basınından AS'a konuşan milli futbolcunun menajeri Bulut, son dönemde hakkında transfer söylentileri çıkan Arda'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arda Turan'ın Barcelona'da oynamaktan keyif aldığını belirten Bulut, "Arda Barça'da kalacak. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Takımında gerçekten çok mutlu." şeklinde görüş belirtti.

Ahmet Bulut, 30 yaşındaki futbolcunun hedefinin, kontrat süresinin dolacağı 2020 yılına kadar Katalan temsilcisinde forma giymeye devam etmek olduğunu da vurguladı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 30 maçta 13 gole imza atan Arda Turan'ı Çin takımlarının kadrosuna katmak istediği yönünde çıkan iddialar üzerine, geçen ay açıklamalarda bulunan Barcelona'nın sporif direktörü Robert Fernandez, "Bize Çin takımlarından gelen resmi bir teklif yok. Gelirse değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı. AA

Etiketler: İspanya 1. Futbol Ligi, La Liga, barcelona, Arda Turan, Arda Turan Barcelona'da kalıyor mu
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