  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Arda Turan'dan milli takım açıklaması

Arda Turan'dan milli takım açıklaması

Barcelonalı futbolcu Arda Turan, milli takıma dönmek istediğini belirterek, "Hocamız uygun gördüğü takdirde, milli formayı giymekten onur duyacağımın bilinmesini isterim" dedi.

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Arda Turandan milli takım açıklaması

Barcelonalı futbolcu Arda Turan, tekrar milli takıma dönmek istediğini belirterek, "Hocamız uygun gördüğü takdirde, milli formayı tekrar sırtıma geçirmekten, her zamanki gibi, onur duyacağımın bilinmesini isterim" dedi.

İşte Arda Turan'ın instagram'dan yaptığı açıklaması;
"Bildiğiniz gibi Kosova maçı öncesinde yaşanan tatsız hadiseler sonrasında milli takım formasına veda etmiştim. Bu kararı almamın sebebi; adım etrafında yaşanan tartışmaların milli takıma ve o kutsal formaya zarar vermesiydi. Bu süreçte hiçbir zaman olgunluğu, sevgiyi ve birleştirici tavrı elden bırakmayan federasyon başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve yönetiminin, ardından hocamız Sayın Mircea Lucescu'nun sevgi dolu tavrı kararımı yeniden gözden geçirmeme sebep oldu. Şunu bilinmesini isterim ki; milli formanın hiçbir futbolcuya ihtiyacı yoktur ama bizlerin her zaman bu formanın onurunu taşımaya ihtiyacımız vardır. Bu andan
itibaren hocamız uygun gördüğü takdirde milli formayı tekrar sırtıma geçirmekten, her zamanki gibi, onur duyacağımın bilinmesini isterim. Bu kalan zorlu dört maçlık süreçte ve devamında her şartta arkadaşlarımın yanında olma isteğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Etiketler: Arda Turan, Barcelonalı futbolcu Arda Turan, milli takım
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