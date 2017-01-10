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Anthony Davis'ten 3 çeyrekte 40 sayı

NBA'de New Orleans Pelicans forması giyen Davis, sakatlanarak 3. çeyrekte terk etmek zorunda kaldığı New York Knicks maçını 40 sayı, 18 ribaunt, 3 blokla tamamladı.

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Anthony Davisten 3 çeyrekte 40 sayı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 110-96 yenen New Orleans Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 40 sayı ve 18 ribauntla "double double" yaptı.
 
NBA'e 3 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans, New York Knicks deplasmanından 110-96 galip ayrıldı. Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, sakatlanarak 3. çeyrekte terk etmek zorunda kaldığı mücadelede 40 sayı, 18 ribaunt ve 3 blok üretti. 23 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 9. kez 35 sayı ve 15 ribaunt barajlarını geçti.
 
Derrick Rose'un ailevi sebepler yüzünden sahaya çıkmadığı Knicks'te Brandon Jennings 20 sayı, 5 ribaunt ve Carmelo Anthony 18 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.
 
Timberwolves'u, Towns ve Rubio sürükledi
 
Batı Konferansı'nın son sıralarındaki takımlar Minnesota Timberwolves ile Dallas Mavericks arasındaki mücadelede gülen taraf, 101-92'lik skorla Timberwolves oldu.
 
Timberwolves'u galibiyete, 34 sayı, 11 ribaunt, 3 blokla oynayan Karl-Anthony Towns ve 13 sayı, 15 asist, 5 ribaunt, 5 top çalma üreten Ricky Rubio taşıdı.
 
Peş peşe 3. yenilgisini alan Mavericks'te Harrison Barnes 30, Dirk Nowitzki 26 sayı kaydetti.
 
Westbrook, "triple double"ı bir ribauntla kaçırdı
 
Chicago Bulls'u deplasmanda 109-94 mağlup eden Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, 21 sayı, 14 asist, 9 ribauntla "triple double"ı bir ribauntla kaçırdı. Steven Adams da 22 sayı, 5 ribauntla Westbrook'a eşlik etti.
 
Son günlerin formda ismi Jimmy Butler'ın 1 sayıda kaldığı Bulls'ta Dwyane Wade 22 sayı, 6 asist ve yedek oyuncu Cristiano Felicio 11 sayı, 1 ribauntla oynadı. AA
 
Etiketler: nba, Amerikan Basketbol Ligi, Anthony Davis, New Orleans Pelicans
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