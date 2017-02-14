Antalyaspor'u resimlerle anlatacaklar

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalyaspor'un kuruluşunun 50. yıl dönümü etkinliklerine kırmızı-beyazlı takıma gönül veren ressamlar, sürpriz bir çalışma ile katkıda bulunacak.

Ahmet Korkmaz, Selahattin Demir, Ertuğrul Hepgüzel, Narin Yılmaz, Feridun Karaçetin, İbrahim Ünay, Mehmet Emin Erşan, Mehmet Uslu ve Serap Çetin'den oluşan ressamlar grubu, mart ayı sonu veya nisan ayının ilk haftasında Antalyaspor'u konu alan resim sergisi açacak. Ressamlar, sergide Antalyaspor'un 50 yıllık tarihindeki fotoğrafları tuvallere taşıyacak.

Ressamlardan Selahattin Demir, ekipteki arkadaşlarından farklı olarak taraftarın Antalyaspor sevgisi ve futbol heyecanının tribündeki renkliliği gibi konuları da çalışacak.