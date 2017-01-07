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Buradasınız : » » Antalyaspor'dan Eto'o kararı

Antalyaspor'dan Eto'o kararı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Öztürk,'Şehrimizin güzel insanlarıyla konuştuk, düşündük ve kaptanımız Eto'o'yu satmama kararı aldık." dedi.

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Antalyaspordan Etoo kararı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, büyük hedeflerin ancak büyük işler ve kişilerle olabileceğini, bu sebeple de yıldız futbolcu Samuel Eto'o'yu satmama kararı aldıklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı kulübün tesislerinin açılış töreninde açıklamalarda bulunan Öztürk, tecrübeli futbolcunun takımın başarısında önemli rol oynayacağını belirtti.

Antalyaspor başkanlığına büyük hedeflerle geldiğini dile getiren Öztürk, "Büyük hedefler, büyük işler ve kişilerle olur. Kaptanımız Eto'o ile ilgili çeşitli transfer dedikoduları çıkıyor. Şehrimizin güzel insanlarıyla konuştuk, düşündük ve kaptanımızı satmama kararı aldık. Ne şart olursa olsun. İnşallah bizim yönetimimiz altında Antalyaspor'u şampiyon göreceğiz. Bunu hep beraber başaracağız." ifadelerini kullandı.

Açılışta sahneye çıkan 35 yaşındaki Eto'o da, Antalya'yı ve Antalyaspor'u sevdiğini ifade etti. Kamerunlu futbolcu, Başkan Öztürk'ün "Antalyapor'da kalıyor musun?" sorusuna, "Kalıyorum", "Biz kimiz?" sorusuna ise "Biz Antalyasporuz" cevabını verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Samuel Eto'o'nun Antalyalı ve Antalyasporlu olduğunu ve öyle kalacağını kaydetti.

Etiketler: eto, Antalyaspor, ali şafak öztürk
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