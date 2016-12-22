Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'yu takımda tutmak istediklerini ancak cazip bir teklif gelmesi durumunda transferi düşünebileceklerini söyledi.

Yörük Sanayici ve İşadamları Derneğinin (YÖRSİAD) aralık ayı toplantısında konuşan Öztürk, Türkiye'nin kolay bir dönemden geçmediğini belirterek, "Bu olaylar oldukça Türkiye'ye bağlılığım daha da artıyor. Türkiye'nin güçlü durmasında her birimizin sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Ülkemizi daha iyi yerlere getirmemiz lazım. Burada da hepimizin güçlü durması gerekiyor." dedi.

Öztürk, adı transfer haberlerinde geçen Eto'o'yu bırakmak istemediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Samuel Eto'o şu anda belki de en memnun olduğumuz sporcudur. Hem çalışma isteği hem profesyonelliği hem de kulübe katkısı açısından oyuncumuzdan memnunuz. Bırakmak istemiyoruz. Çok haberde çıkıyor. Bunu engellemiyorsunuz. Ne söylersek söyleyelim İstanbul basını bunu bizim önümüze getirmeyi seviyor ama şu ana kadar gelmiş bir teklif yok. Biz de oyuncumuzu tutmak istiyoruz. Çok cazip bir teklif gelirse, oturur düşünürüz ama değerlerimizi her zaman takımda tutmak isteriz. Eto'o'yu da bir değerimiz olarak görüyor ve takımda tutmak istiyoruz."

Antalyaspor'u kendi dönemlerinde Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak görmek istediklerini anlatan Ali Şafak Öztürk, "İnşallah bizim dönemimizde, göğsümüzü gere gere Antalyaspor'u Süper Lig şampiyonu olarak göreceğiz. Bu kolay da değil. Büyük takımlar var ama bizde bu altyapı ve potansiyel var. Doğru planlama, daha çok çalışmak ve doğru insanlarla inşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Çok zor bir dönemde Antalyaspor'da göreve başladıklarını ifade eden Öztürk, beş aylık süreçte kulübün mali yapısını düzelttiklerini, basketbol şubesini kurduklarını, stadın kulübe devrini sağladıklarını anlattı.

Öztürk, Antalyaspor'un sahip olduğu tesisler, kamp yerleri ve turistik merkez özelliği ile İstanbul'un üç büyük takımından sonra başarılı olma potansiyeline en fazla sahip takımı olduğunu sözlerine ekledi.