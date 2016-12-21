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Antalyaspor iki futbolcuyla yollarını ayırdı

Kırmızı-beyazlı ekipte Şahin Aygüneş ve Diarra'nın sözleşmeleri karşılıklı sona erdirildi.

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Antalyaspor iki futbolcuyla yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da, Şahin Aygüneş ve Abdel Rhamane Khalil Diarra'nın sözleşmelerinin sona erdirildiği bildirildi.
 
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs 2017 tarihinde sözleşmesi bitecek Şahin Aygüneş ile 31 Mayıs 2018 tarihinde sözleşmesi sona erecek Diarra ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak sona erdirildiği kaydedildi.
 
Kırmızı-beyazlı oyuncular Şahin Aygüneş ve Diarra, sezon başında M'bolhi, Can Arat, Kadir Bekmezci ve Ahmet Aras ile beraber, teknik direktör Jose Morais'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.
 
Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ın getirilmesiyle bu futbolcular, milli maç aralarında Süper Lig takımları ve 21 yaş altı takımıyla yapılan hazırlık maçlarında zaman zaman kadroda yer alıyordu. AA
 
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Antalyaspor
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