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Anlamlı maçın galibi Barcelona

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, gelenekselleşen hazırlık maçı Joan Gamper Kupası'nda ağırladığı Brezilya kulübü Chapecoense'yi 5-0 yendi.

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Anlamlı maçın galibi Barcelona

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, gelenekselleşen hazırlık maçı Joan Gamper Kupası'nda ağırladığı Brezilya kulübü Chapecoense'yi 5-0 yendi.

Yeni sezon öncesinde ilk kez Nou Camp Stadı'nda taraftarı karşısına çıkan Barcelona, 2016'nın kasım ayındaki uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense ile karşılaştı.

Alan Ruschel ve Helio Neto ile kazadan kurtulan ancak sağ bacağını kaybeden kaleci Jackson Follmann, maçın başlama düdüğü öncesi duygusal anlar yaşadı. Chapecoense kaptanı Ruschel, oyundan çıktığı 36. dakikada da gözyaşlarına hakim olamadı.

Sezon öncesi teknik direktörlüğe getirilen Ernesto Valverde'nin yönetimindeki Katalan ekibi, Deulofeu, Busquets, Messi, Luis Suarez ve Denis Suarez'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş ve kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: barcelona, Chapecoense, hazırlık maçı
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