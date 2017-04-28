Mehmet Yiğiner ve teknik direktör İsmet Taşdemir, şampiyonluk süreci, yaşanılanlar, sarı-lacivertli taraftarlar ve MKE Ankaragücü'nün hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Ankaragücü cami avlusuna terk edilmiş bir bebekti." ifadesini kullanan Mehmet Yiğiner, "100. yılda şampiyonluk parolasıyla yola çıkılmış fakat üst üste ligin en çok gol yiyen takımı olunmuş ve 2. Lig'e kadar düşülmüştü. Cami avlusuna bırakılmıştı. 100 milyon lira borç vardı. Biz bu şekilde Ankaragücü'nü aldık. 4 yıldan fazla oldu. Mücadele ettik. Bu yıl da 'O sene bu sene.' dedik ve şampiyon olduk." dedi.

Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluğunda en büyük payın kendilerini yalnız bırakmayan taraftara ait olduğunu belirten Yiğiner, şunları söyledi:

"Taraftarımız takımına gönülden, yürekten bağlı. Onların maddi manevi desteğiyle mücadele ettik. Yılmadık, bu işe başlarken 'Diriliş' sloganını bulduk. Marşlar yazdık, albüm yaptık ve bir sinerji yakalandı. Başardık, şampiyon olduk. Son 4 maçta Fenerbahçe ve bir çok Süper Lig ekibinden fazla taraftarımız stada geldi. Bilet bulunmadı, kapalı gişe oynadık. Seyircisiz maçta 45 bin hatıra bileti sattık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

"Emre Mor forma istedi"

Şampiyonluğun garantilenmesinin ardından kendisini birçok kişinin aradığını ve telefonuna bakamayacak hale geldiğini dile getiren Yiğiner, "Emre Mor, bizden Ankaragücü forması istedi, sosyal medyadan paylaşacakmış. Futbolcu arkadaşlar, tanınmış insanlar sağ olsun herkes aradı." şeklinde konuştu.

"Dünya duydu"

MKE Ankaragücü'ne şehrin sahip çıktığına dikkati çeken Yiğiner, "Ankara'da başka takımlar da var. Süper Lig'e 2 sezon önce çıkan takım da var ama şehirde kimsenin haberi yok. Süper Lig'e bir takımın çıktığını ya da şampiyon olduğunu bilmiyor, duymuyor, görmüyor ya da görmemezlikten geliyor. Ankaragücü'nün şampiyon olduğunu dünya duydu." ifadelerini kullandı. AA