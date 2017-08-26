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Ankara'da spor güvenliği toplantısı

Ankara'da gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantılarında, başkentte oynanacak spor müsabakalarında güvenliğin sağlanması için alınan kararlar açıklandı.

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Ankarada spor güvenliği toplantısı

Ankara'da gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantılarında, başkentte oynanacak spor müsabakalarında güvenliğin sağlanması için alınan kararlar açıklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, başkentte oynanacak müsabakalarla ilgili olarak 9 ve 25 Ağustos'ta İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantılarda alınan kararlara göre, risk düzeyi yüksek müsabakalarda seyirci aramaları genel kolluk kuvveti tarafından, diğer müsabakalarda ise genel kolluk gözetiminde özel güvenlik tarafından yapılacak.

Ayrıca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 13. maddesinde belirtilen "selfie çubuğu, üzerine yazı yazılabilen kağıt, kalem, powerbank, şemsiye, parfüm ve deodorant şişeleri, cam-plastik-metal içecek kutuları, lazer pointer gibi cihazlar ile ses çıkaran vuvuzela, megafon, davul, düdük gibi araçlar, tahta, demir sopalı bayrak ve flamalar" kapalı spor salonlarına alınmayacak, davul hariç bu malzemelerle stadyumlara da girilemeyecek

Steril alan uygulaması devam edecek

Terör eylemleri göz önünde bulundurularak, stadyum içerisine park edecek araçların belirlenmesine yönelik steril alan uygulamasına bu sezonda da devam edilecek.

Toplantılarda ayrıca, "Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahların alınmaması ve bununla ilgili emanet dolaplarının kulüpler tarafından temin edilmesi, stadyumlara ve spor salonlarına girişlerde sırt çantası, el çantası, valiz, poşet gibi malzemelerin alınmaması, tüm spor müsabakalarında stadyum ve spor alanlarına siyasi, ideolojik, ırkçı ve dini içerikli pankart ve döviz alınmaması, 0,50 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilen seyirciler ile uyuşturucu madde kullandığı tespit edilenlerin stada alınmaması"na da karar verildi.

Açıklamada, spor müsabakalarını izlemek üzere spor salonları ile statlara gelecek sporseverlerin alınan bu kararlara riayet etmelerinin müsabakaların sporun ruhuna uygun bir şekilde oynanmasına katkıda bulunacağı kaydedildi. 

Etiketler: ankara, spor müsabakaları
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