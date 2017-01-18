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Andy Murray zorlanmadan 3. turda

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Murray, Rublev'i 3-0 mağlup ederek 3. tura çıktı.

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Andy Murray zorlanmadan 3. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Andy Murray, Rus Andrey Rublev'i 3-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ikinci tur mücadelesinde, burada daha önce 5 kez final oynayan Büyük Britanyalı Murray ile Rublev karşılaştı.

Murray, bir saat 36 dakika süren ve setleri 6-3, 6-0, 6-2 sona eren mücadeleyi zorlanmadan 3-0 kazanarak yoluna devam etti.

Bu arada erkeklerde Hırvat Marin Cilic ve Avustralyalı Nick Kyrgios, elenen seribaşı tenisçiler oldu. Büyük Britanyalı Daniel Evans, 7 numaralı seribaşı Cilic'i 3-1 (3-6, 7-5, 6-3, 6-3), İtalyan Andreas Seppi de 14 numaralı seribaşı Kyrgios'u 3-2 (1-6, 6-7, 6-4, 6-2, 10-8) yenerek turnuvanın dışına itti.

Kadınlarda 7 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, ABD'li Samantha Crawford karşısında 7-5, 6-4, 10 numaralı seribaşı İspanyol Carla Suarez Navarro ise Rumen Sorana Cirstea önünde 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 galip gelerek 3. tura çıktı. AA

Etiketler: Avustralya Açık Tenis Turnuvas, Andy Murray
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