Anadolu Efes Yunanistan'da istediğini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'u 73-71 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı ve ev sahibi avantajını eline geçirdi.

Karşılaşmaya etkili başlayarak 6-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, ikinci dakikayı 8-2 önde geçti. Olympiakos, Printezis'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 6. dakikada 11-10 üstünlük yakaladı. Kalan bölüm, iki takımın da karşılıklı basketlerine sahne oldu ve ilk periyot, lacivert-beyazlıların 23-22'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrek, karşılıklı basketlerle devam etti ve karşılaşmanın 15. dakikası 30-30 eşitlikle geçildi. Hücumda sayı üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında, tecrübeli oyuncusu Spanoulis'in dış atışlardan bulduğu isabetlerle farkı açan Olympiakos, soyunma odasına 44-37 önde girdi.

Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Olympiakos karşısında iyi savunma yapan Anadolu Efes, farkı 3 sayıya indirdi ve final periyoduna 54-51 geride gitti.

Son çeyrekte Anadolu Efes, Honeycutt'ın üst üste bulduğu sayılarla 32. dakikada 56-54 öne geçti. Ev sahibi takım, Green'in 3 sayılık basketiyle 33. dakikada tekrar skor üstünlüğünü yakaladı: 58-56. Arka arkaya hücumlardan boş dönen lacivert-beyazlılar karşısında Olympiakos, Spanoulis'in üç sayı çizgisinin gerisinden attığı sayılarla 35. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 65-58. Heurtel ve Granger'ın art arda attığı 3 sayılık basketlerle oyunda dengeyi kuran Anadolu Efes, Brown'ın pota altından kaydettiği basketle 8-0'lık seri yakalayarak 37. dakikada tekrar öne geçti: 66-65. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği son bölümde sert savunma yapıp Kirk ile pota altından sayı bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 73-71 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, serinin üçüncü maçında 26 Nisan Çarşamba günü Yunan rakibini konuk edecek.