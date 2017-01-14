Anadolu Efes, uzatmada yenildi

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına konuk olan Anadolu Efes, normal süresi 70-70 sona eren karşılaşmanın uzatma bölümünde rakibine 92-81 yenildi.

Karşılaşmaya Gentile ve Gabriel'in basketleriyle 3. dakikada 5-0'lık seri yakalayarak başlayan Panathinaikos Superfoods karşısında Anadolu Efes, Cedi Osman'ın isabetleriyle toparlandı. Lacivert-beyazlılar, Granger'ın 5. dakikadaki sayılarıyla 7-5 öne geçti. Gentile'nin skorer oyunuyla 9-0'lık seri yapan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda Rivers'ın atışıyla 11. dakikada farkı çift hanelere (23-13) çıkartarak başlayan Panathinaikos Superfoods, aynı dakika içerisinde Bourousis'in sayılarıyla 4-0'lık seri yaptı: 25-13. Thomas'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle toparlanan Anadolu Efes, Heurtel ve Dunston'ın art arda bulduğu isabetlerle 14. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 27-23. Savunma sertliğini arttıran Yunan temsilcisi, Fotsis'in üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 17. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 35-23. Periyot sonunda Honeycutt, Brown ve Granger ile isabetler yakalayan Anadolu Efes, farkı 6 sayıya indirdi ve ev sahibi ekip soyunma odasına 38-32 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Ev sahibi ekip, 25. dakikayı Calathes'in skorer oyunuyla 46-37 üstün geçti. Cedi Osman ve Brown'ın basketleriyle toparlanan ve oyunun kontrolünü eline alan Anadolu Efes, Thomas'ın 29. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle farkı bir sayıya indirdi: 48-47. Lacivert-beyazlılar, Heurtel'in aynı dakikada attığı basketle öne geçmesine rağmen final periyoduna 50-50'lik beraberlikle gidildi.

Anadolu Efes, karşılaşmanın son çeyreğine Heurtel'in basketiyle öne geçerek başlasa da Panathinaikos Superfoods, Rivers'ın isabetiyle 33. dakikada 54-52 öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen periyodun sonraki bölümünde Anadolu Efes, Brown'ın 38. dakikadaki isabetleriyle maçta tekrar öne geçti: 61-60. Büyük bir çekişmenin yaşandığı mücadelenin son 2 dakikasında taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı ve karşılaşmanın normal süresi 70-70 sona erdi.

Mücadelenin uzatma bölümüne iyi başlayan Panathinaikos Superfoods, 5-0'lık seri yakalayarak 43. dakikada skoru 75-70 yaptı. Hücumdaki etkinliğini arttıran Yunan temsilcisi, Gabriel'in 39. dakikadaki basketiyle farkı çift haneli sayılara taşıdı: 82-72. Kalan bölümde Rivers ve James ile farkın kapanmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 92-81 galip ayrıldı.