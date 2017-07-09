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Anadolu Efes üçüncü transferi yaptı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes, Hırvat forvet Simon ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Anadolu Efes üçüncü transferi yaptı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes, yeni sezon öncesi üçüncü transferini gerçekleştirdi.

Lacivert-beyazlı kulüp, 32 yaşında ve 1,97 metre boyundaki Hırvat forvet Krunoslav Simon ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Basketbol hayatına 2002'de ülkesinin Zagreb takımında başlayan Simon, bu ekipte 10 sezon aralıksız forma giydi. 2012-2013 sezonunda ilk yurt dışı deneyimi için İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya transfer olan Hırvat basketbolcu, 2013-2014'te Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına geçti. Simon, son 2 sezonda ise İtalya'nın EA7 Emporio Armani ekibinde forma giydi.

Krunoslav Simon, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon 21 maçta 27,38 dakika ortalama süre alıp 11 sayı, 3,6 ribaunt ve 3,9 asistle oynadı.

Anadolu Efes, daha önce de Ricky Ledo ile Brock Motum transferlerini gerçekleştirmişti.

Etiketler: Anadolu Efes, basketbol süper ligi
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